Adıyaman'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polisin naaşı memleketine gönderildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Eyüp Saz'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, şehit Saz'ın (26) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törene katılan Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şehidin eşi ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Konuşmaların ardından şehit için İlçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından dua edildi.

Şehidin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Eyüp Saz, hasarlı trafik kazasına müdahale ederken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede kurtarılamamıştı.

Kazada olay yerindeki bir kişi daha yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.