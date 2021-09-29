Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bekir C. idaresindeki 23 BD 343 plakalı otomobil, Adıyaman Kahta kara yolu Gözebaşı köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 77 BD 044 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada sürücü Bekir C. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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