Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Bekir C. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor