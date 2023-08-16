Adıyaman'da trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 16.08.2023 19:46

Adıyaman Gölbaşı karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Eren Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ramazan Çelik yönetiminde 06 CIR 664 plakalı ile araçla çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Eren Eken, Sefa Eken, 2 aylık bebek Cansu Eken ve Cansu Güler araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, pikap içerisinde bulunan sürücü Ramazan Çelik ve Hüseyin Avni Doruk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ve Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri AFAD ve itfaiye tarafından çıkartıldı. Cenazeler Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerine Besni Kaymakamı Çağlar Partal gelerek, jandarma ekiplerinden kazaya ilişkin bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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