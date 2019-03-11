Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafo Yangını

Adıyaman'da Trafo Yangını

1 saat önce

Adıyaman'daki bir trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Adıyaman'daki bir trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafo, bir süre sonra yapmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) yetkilileri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından, yangın büyümeden söndürüldü.

Trafodaki hasar nedeniyle bu gece mahalleye elektrik verilemeyeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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