Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

34 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Üregen (61) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Yukarıçöplü köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada aracın sürücüsü Üregen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Umut Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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