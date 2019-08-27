Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

11 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Şimşek yönetimindeki 02 DC 135 plakalı traktör, ilçeye bağlı Oyratlı köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktöre bağlı römorkun altına kalan Yüksel Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün yanı sıra Elif Şimşek ve Ayşe Kızıldağ da yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince römorkun altından çıkarılan Yüksel Şimşek'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Besni Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Yüksel Şimşek'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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