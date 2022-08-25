Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

25.08.2022 18:59

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde freni tutmayan traktör öce takla attı, sonra şarampole yuvarlandı; kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde freni tutmayan traktör öce takla attı, sonra şarampole yuvarlandı; kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Belören beldesi Çilingir Kale Arkası Mevkii'nde meydana geldi. Traktör römorku üzerinde bağa üzüm kesmeye giden kişiler kaza yaptı. Ahmet Gündoğdu yönetimindeki 02 HU 581 plakalı traktör rampa aşağı indiği sırada traktörün freni tutmayınca sürücü kontrolü kaybetti. Traktör önce yol kenarındaki kayaya çarpı, ardından takla atarak yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada, sürücü ve aynı aileden Dilek, Irmak ve Behiye, çocuklar Ahmet Can (8), Meryem (4), Mehmet Aydın (6), Defne Gündoğdu yaralandı. Ayşe Fatma Gündoğdu ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Ahmet Can Gündoğdu, Behiye Gündoğdu daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: İHA

Gündoğdu, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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