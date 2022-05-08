Adıyaman'da, traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da, traktör devrildi: 1 yaralı

08.05.2022 10:58
Adıyaman'da, traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mikail Gündüz idaresindeki 46 ACB 848 plakalı traktör, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu 7.kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Römorkuyla birlikte devrilen traktörde bulunan Ali Kazıcı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen traktör ve römorku bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da, traktör devrildi: 1 yaralı
Adıyaman'da, traktör devrildi: 1 yaralı

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Şanlıurfa, Adıyaman, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da, traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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