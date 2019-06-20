Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da traktör devrildi: 2 yaralı
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Adıyaman'da traktör devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da traktör devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Nadir Karakutlu idaresindeki 02 KP 423 plakalı traktör, Salkımbağı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan Abdullah Karakutlu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Salkımbağı, Kahta, Adıyaman, Güncel
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