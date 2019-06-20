Adıyaman'da traktör devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:59 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Nadir Karakutlu idaresindeki 02 KP 423 plakalı traktör, Salkımbağı
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan Abdullah Karakutlu yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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