Adıyaman'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmut Durmaz idaresindeki 02 HU 471 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde, Mahmut Giçi yönetimindeki 31 ZF 108 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü Durmaz ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.