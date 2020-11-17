Adıyaman'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

17.11.2020 14:45
Adıyaman'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mahmut Durmaz idaresindeki 02 HU 471 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolunun 5'inci kilometresinde, Mahmut Giçi yönetimindeki 31 ZF 108 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü Durmaz ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Otomobil, Kahta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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