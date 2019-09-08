Adıyaman'da traktör takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarıçöplü köyünde yaşayan Dursun Üreğen (60), traktör ile tarlaya gittiği esnada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör kontrolden çıkarak takla attı. Kazada traktör sürücüsü Dursun Üreğen traktör altında kalarak olay yerinde hayatını kaybederken traktörde bulunan Umut Çiğdem ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut Çiğdem, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör altında kalarak hayatını kaybeden Dursun Üreğen'in cenazesi ise, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN