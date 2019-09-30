Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Yakup Karaman idaresindeki 02 HK 920 plakalı traktör, Kahta Siverek kara yolunun Narince köyü yakınlarında Aydın Demir'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Römorkun altında kalan sürücü Demir, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 yaşındaki Murat Demir (3) Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan sürücü Demir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın Demir, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı
AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:35:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]