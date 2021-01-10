Adıyaman'da traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da traktörün fırlayan lastiği polis aracına çarptı: 1 yaralı
10.01.2021 21:19
Adıyaman'da seyir halindeki traktörün lastiği fırlayarak polis aracına çarpması sonucu 1 polis yaralandı.
Adıyaman'da seyir halindeki traktörün lastiği fırlayarak polis aracına çarpması sonucu 1 polis yaralandı.
Ömer Tuğ idaresindeki 02 DH 141 plakalı traktör, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunda seyir halindeyken arka lastiği koparak, Mustafa Onat yönetimindeki 02 HR 672 plakalı polis aracına ve Hasan Çetgen kontrolündeki 81 ES 890 plakalı otomobile çarptı.
Kazada polis memuru Mustafa Onat yaralandı, diğer araçta hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı "Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın indirmeleri yüzde 15 düştü Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki Ünlü virologtan endişelendiren sözler: Koronavirüs ortadan kalkmayacak, her yıl aşı vurulacağız Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor Kasımpaşalı Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı