Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.08.2022 11:43
Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KD 452 plakalı traktör merkeze bağlı Boğazözü köyünde şarampole devrildi.

Kazada, Kenan ve Mustafa Taştan ile Sinan Akar yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Taştan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taştan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Kenan Taştan ile Sinan Akar'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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