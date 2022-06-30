Adıyaman'da tren raylarını çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da tren raylarını çalan şahıs yakalandı

30.06.2022 16:01
Adıyaman'da tren raylarını çalan şahıs yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarını çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarını çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait tren raylarında demir traverslerinin çalınması üzerine Adıyaman'ın Gölbaşı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler hareket geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde daha önceden çeşitli suçlardan sabıkası bulunan H.K'nın Aktoprak köyüne bağlı Kumlu mezrasındaki ikametine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şahsın adresinde 17.5 gram kubar esrar, 5.40 gram metamfetamin maddesi, 19,60 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet yivsiz av tüfeği, TCDD'ye ait yaklaşık 5 ton 600 kilogram ağırlığında 70 adet demir travers, 20 adet ray bağlantı malzemeleri, 70 adet ray bağlantı vidası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler TCDD görevlilerine teslim edilirken şahıs ise gözaltına alındı.

H.K., isimli şahsa 2521 sayılı kanuna muhalefetten bin 285 idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da tren raylarını çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da tren raylarını çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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