Adıyaman'da trenin çarptığı anne öldü kızı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trenin çarptığı anne öldü kızı yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da trenin çarptığı anne öldü kızı yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı.

Adıyaman'da trenin çarptığı anne öldü kızı yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilal (32) ve kızı Defne Bulu (5), Kurugeçit Mahallesi'ndeki Gölbaşı Tren İstasyonu'nda rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada geri manevra yapan lokomotif, anne ve kızına çarptı.

Rayların dışına savrularak yaralanan anne ve kızı 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anne Hilal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman, Defne, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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