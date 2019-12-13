Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilal (32) ve kızı Defne Bulu (5), Kurugeçit Mahallesi'ndeki Gölbaşı Tren İstasyonu'nda rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada geri manevra yapan lokomotif, anne ve kızına çarptı.

Rayların dışına savrularak yaralanan anne ve kızı 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adıyaman, Defne, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tülin Şahin bebeğinin kırkının çıkmasını ve kendi doğum gününü kutladı
Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
20:42 Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
20:42 Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
20:40 Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi - Son Dakika
20:37 Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - Son Dakika
20:33 Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:46:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]