Adıyaman'da trenin çarptığı kadın öldü
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı (89), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:59 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı (89), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana- Malatya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'ya çarptı. Ağır yaralanan Arkçı, olay yerine çağrılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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