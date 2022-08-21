Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti

21.08.2022 18:00
Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti

Adıyaman'da tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti.

Adıyaman'da tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kömür beldesine bağlı Kemerkaya köyünde ikamet eden Şivan Baykuş (18), evde tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vurdu. Silah sesinin gelmesi üzerine olay yerine koşan Baykuş'un yakınları Şivan Baykuş'u kanlar içerisinde buldu. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şirvan Baykuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şirvan Baykuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Kemerkaya, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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