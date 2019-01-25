Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Adıyaman'da Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Adıyaman'da yaklaşık 1 aydan beri etkili olar kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan köy ve mezra yolları tamamen açıldı.

Adıyaman'da Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Adıyaman'da yaklaşık 1 aydan beri etkili olar kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan köy ve mezra yolları tamamen açıldı.

Adıyaman'da kar yağışının en etkili olduğu Sincik ilçesinde yolu kapalı olan Çat mezrasının yolu açıldı. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan Sincik-Malatya karayolunun ulaşıma açılmasının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler bölgede kapalı olan tüm köy ve mezra yollarını ulaşıma açtı. İlçede bulunan 17 köy ve 40 mezra yolu İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından tamamen açıldı.

Sincik-Malatya karayolu güzergahında bulunan Arıkonak, Geçitli ve Aksu köyleri ve bağlı mezra yollarının ulaşıma açılmasıyla son mezraya da ulaştı. Son olarak Çat mezrasının yolu açıldı.

Yetkililer ilçede kapalı köy yolunun kalmadığını söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

Sincik, Malatya, Adıyaman, Yerel, Yaşam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşının Mezarı Başına Giden Genç, 112'yi Arayıp İntihar Etti Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:34:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]