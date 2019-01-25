Adıyaman'da Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Adıyaman'da yaklaşık 1 aydan beri etkili olar kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan köy ve mezra yolları tamamen açıldı.

Adıyaman'da yaklaşık 1 aydan beri etkili olar kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan köy ve mezra yolları tamamen açıldı.



Adıyaman'da kar yağışının en etkili olduğu Sincik ilçesinde yolu kapalı olan Çat mezrasının yolu açıldı. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan Sincik-Malatya karayolunun ulaşıma açılmasının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler bölgede kapalı olan tüm köy ve mezra yollarını ulaşıma açtı. İlçede bulunan 17 köy ve 40 mezra yolu İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından tamamen açıldı.



Sincik-Malatya karayolu güzergahında bulunan Arıkonak, Geçitli ve Aksu köyleri ve bağlı mezra yollarının ulaşıma açılmasıyla son mezraya da ulaştı. Son olarak Çat mezrasının yolu açıldı.



Yetkililer ilçede kapalı köy yolunun kalmadığını söyledi. - ADIYAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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