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Adıyaman'da Türk Sanat Müziği esintisi yaşanacak

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Belediye Konservatuarında Türk Halk Müziği Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.

Adıyaman'da Türk Sanat Müziği esintisi yaşanacak, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Belediye Konservatuarında Türk Halk Müziği Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.


2010 yılında kurulan ve her yıl hitap ettiği kitleyi genişleten Adıyaman Belediyesi Konservatuarı'nın amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi veren konservatuar yetkilileri, bu amaç ve faaliyetler çerçevesinde konservatuar bünyesinde Türk Halk Müziği Korosu için yeni dönem çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.


Yetkililer, "Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında kurulan belediye konservatuarının temel amacı ilimizde yozlaşan kültür karşısında unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin gençlerimize öğretilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle sahip olduğumuz kültürel değerlerin kaybolmadan nesilden nesle aktarılması amaçlanmaktadır. Bu amaca matuf eğitimler veren birimimizde her yıl ortalama 15 ila 20 arasında dalda eğitim verilmektedir. Bizim için bunlardan en önemlisi de Türk Halk Müziği'dir. Türk Halk Müziğinin daha çok sevdirilmesi amacıyla konservatuarımız bünyesinde Türk Halk Müziği Korosu için yeni dönem çalışmalarına başladık. Birbirinden değerli hocalarımız nezaretinde oluşturulacak olan koromuz için kabullerimiz sürüyor. Türk Halk Müziğine gönül veren ya da merakı olan tüm hemşerilerimizi konservatuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.


Yetkililer ayrıca, Adıyaman Belediyesi Konservatuarı tarafından oluşturulacak olan Türk Halk Müziği Korosuna talebin oldukça yoğun olduğunu da söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
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