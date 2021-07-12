Adıyaman'da tütün bahanesiyle yol kapatarak eylem yapanlara yönelik soruşturmada 10 tutuklama - Son Dakika

Adıyaman'da, tütün satışına yönelik yasaları protesto etmek bahanesiyle eylem yapanlara yönelik başlatılan soruşturmada 10 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3-4 temmuz tarihlerinde kentin farklı bölgelerinde tütün üreticisi ve satıcıları tarafından gerçekleştirilen eylemlerde, ulaşımın aksatılması ve halkın mağdur edilmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "Suç işlemeye alenen tahrik, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak, kamu kurumu faaliyetlerini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" suçlarından tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.