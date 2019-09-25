Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da tütün hırsızlığı
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Adıyaman'da tütün hırsızlığı

12 dakika önce

Adıyaman'da 40 kilogram tütün çalınmasıyla ilgisi bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da tütün hırsızlığı, System.String[]

Adıyaman'da 40 kilogram tütün çalınmasıyla ilgisi bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karapınar Mahallesi 2. çevre yolu üzerinde 02 FU 281 plakalı otomobilden 40 kilogram tütün çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren C.S. ve M.S'yi çalıntı malzemelerle birlikte kent merkezinde yakaladı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheli A.R.S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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