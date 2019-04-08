Adıyaman'da Typ'ye Başvurmak İsteyenler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Adıyaman'da TYP'ye başvurmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu TYP başvurularına yoğun ilgi ADIYAMAN - İşkur'un, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kurumlarda istihdam edilecek 2 bin 890 geçici işe başvurmak isteyen kişiler uzun kuyruk oluşturdu.

Adıyaman'da TYP'ye başvurmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

TYP başvurularına yoğun ilgi



ADIYAMAN - İşkur'un, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kurumlarda istihdam edilecek 2 bin 890 geçici işe başvurmak isteyen kişiler uzun kuyruk oluşturdu.

TYP kapsamında tüm belediyelerde bin 130 kişi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bin 750 kişi olmak üzere 2 bin 890 kişi 6 aylık istihdam edilecek. Başvuruların başladığı ilk gün İşkur İl müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluştu. 12 Nisan tarihinde son bulacak olan başvurular sonrasında noter huzurunda kuralar çekilecek. Kurada çıkan kişiler 13 Mayıs tarihinde işbaşı yaparak, 6 ay boyunca çalışacak. Kurada ismi çıkan kişiler alt yapı ve çevre temizliğinde çalışacağı öğrenildi.

İşkur Müdürü Emin Yücekaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İl genelindeki yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına bulunduğu lokasyona göre insan kaynağı vereceğiz. Toplamda 2 bin 890 kişi alınacak. Samsat İlçemizde ki depremden dolayı pozitif ayrımcılık yaparak belediye ve kamu kuruluşlarına 550 kişilik kontenjan ayırdık. İlçelerde kaymakamlıklar ve belediyeler üzerinden alım yapılacak. İlde ise tüm kamu kurumları projeden istihdam sağlanacak. 13 Mayıs'ta işbaşı yapacaklar ve 6 sonra çalışma süreleri tamamlanacak. Kurada seçilecek kişiler çevre temizliği ve alt yapı işlerinde çalışacaklar" diye konuştu.

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