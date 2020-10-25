U12 Kılıç Açık Turnuvası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi.
Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 12 Yaş Altı Erkekler Kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Turnuvada, Adıyaman, Adana, Malatya, Van, Bolu ve Ankara'dan 22 sporcu mücadele etti.
Bu kategoride Emir Karagülle (Ankara ICT Spor Kulübü) altın madalya kazanırken, Bulut Aras Saydut (Van ferdi) gümüş, Yağız Ali Turan (Malatya ferdi) ve Fahrettin Çağlar Dilmaç (Van ferdi) bronz madalyanın sahibi oldu.
Başarılı sporcular madalyalarını, müsabaka gözlemcisi Fatih Güneş'in elinden aldı.
- Kaynak: AA
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