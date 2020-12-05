Adıyaman'da U14 Kılıç Açık Turnuvası düzenlendi

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Gölbaşı İlçe Spor Müdür Vekili Metehan Adıgüzel takdim etti.

Gölbaşı Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın birinci gününde U14 Kızlar Kılıç kategorisindeki karşılaşmalar sonucunda, Düzbağ Gençlik Spor Kulübü sporcuları Ayşe Suna Gezginci altın, Hilal Azra Öztürk gümüş, Fatma Güleryüz ve Yavuz İlköğretim Okulu Spor Kulübünden Ecem Sena Doğan bronz madalya kazandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U14 Kılıç Açık Eskrim Turnuvası düzenlendi.

Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi