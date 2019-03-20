Adıyaman'da Üç Dilde Eğitim Verecek Kompleksin Temeli Atıldı

Adıyaman
'da 3 dilde eğitim verilecek "Beyazay
Uluslararası Engelliler Eğitim ve Gelişim Kompleksi"nin temeli atıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 784 engelli bireyin eğitim göreceği, 511 personelin görev yapacağı, yurt içi ve dışından öğrencilerin alınacağı Beyazay Uluslararası Engelliler Eğitim ve Gelişim Kompleksinde Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim verilecek. 62 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kompleks içerisinde Ar-Ge merkezleri, spor ve kültür merkezleri, evcil hayvan besleme bölümleri ve daha birçok sosyal donatı bulunacak. Kompleks, 9 bloktan oluşacak.
Temel atma töreninde konuşan Türkiye Beyazay Derneği
Genel Başkanı Nejla Sümer, komplekste engelli ve engelsiz öğrencilerin birlikte ders alabileceğini, etkinlik yapabileceğini belirterek, "Sosyal faaliyetlerin, sportif etkinliklerin de bolca yer olacağı kompleks, böylece kendine yeten, mesleğiyle, uğraşlarıyla toplumuna ve ülkesine faydalı, mutlu, huzurlu, heyecanlı engelli bireyler yetiştirecek." ifadelerini kullandı.
Vali Aykut Pekmez de son yıllarda engellilerle ilgili birçok iyileştirme ve yasal düzenleme yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Hedefimiz engellilerin günlük yaşamda olmaları. Bugün temelini atacağımız dünyada bir, iki örneği bulunan komplekste engellilerimiz eğitim alacak ve toplumla kaynaşacak. Bu kompleksin ülkemize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." AK Parti
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın
ise çok güzel bir projenin temelini attıklarını belirterek, "İnsana hizmet için bu görevleri yapıyoruz. Bir de söz konusu engelli kardeşlerimiz olursa daha fazla gayret etmemiz gerektiğini biliyoruz. AK Parti olarak engelli kardeşlerimiz için pozitif ayrımcılık yaptık. Bundan sonra da bu tür projelere destek vereceğiz." açıklamasında bulundu.
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
da kompleks için İller Bankasından hibe yoluyla 350 bin lira ödenek çıkartıldığını ve Adıyaman Belediyesi olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından kompleksin temeli, İl Müftüsü Mehmet Taşçı
'nın duasının ardından atıldı.