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Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli - Son Dakika

Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli

10.12.2021 11:00
Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli

Adıyaman'da sis nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

Adıyaman'da sis nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kent genelinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Bu kapsamda Adıyaman Havalimanı'nda Ankara ve İstanbul'dan yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, yoğun sisin etkili olduğu Kahta ilçesinde de görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçede, polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli
Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli

Adıyaman Havalimanı, Adıyaman, Ankara, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli - Son Dakika
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