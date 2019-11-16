Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı
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Adıyaman'da ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı

6 saat önce

Adıyaman'da vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılarak Diyabet Hastalığı hakkında bilgi verildi.

Adıyaman'da ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı, System.String[]

Adıyaman'da vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılarak Diyabet Hastalığı hakkında bilgi verildi.


14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Demokrasi Parkı'nda ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı. Adıyaman Diyabet Derneği, Adıyaman Üniversitesi ve Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte kan şekeri ölçümü yapılan vatandaşlara hastalık hakkında bilgi verildi.


Diyabet Derneği Başkanı Nevrez Ketenci, her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Burada ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıyoruz. Diyabetli kişileri tespit edip kayıt altına alıyoruz. Şeker hastası olduğundan habersiz olan kişileri doktora yönlendiriyoruz. Halka açık ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıyoruz. İki farklı noktada bu işlemimiz iki gün boyunca sürecek" dedi.


Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Danışmanlığı Birimi görevlisi Nadide Bablı ise yaptığı açıklamada, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle bir aktivite düzenliyoruz. Diyabet Derneği, Adıyaman Üniversitesi ve Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlikte vatandaşlara diyabeti anlatıyoruz, kan şekerlerini ölçüyoruz. Amacımız bu hastalığı anlatmaktır. Dünya'da ve Türkiye'de diyabetlilerin yüzde 45'ninin bu hastalığın farkında olmadıkları tespit edilmiş. O nedenle rutin olarak kan şekerine bakılması büyük önem arz ediyor. Bizde bu noktada buna katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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