Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ulusal deprem tatbikatı yapılacak
Son Dakika Güncel Adıyaman'da ulusal deprem tatbikatı yapılacak

Adıyaman'da ulusal deprem tatbikatı yapılacak

1 saat önce

Adıyaman'da, ulusal düzey masa başı ve saha tatbikatı (Deprem) gerçekleştirilecek.

Adıyaman'da ulusal deprem tatbikatı yapılacak, System.String[]

Adıyaman'da, ulusal düzey masa başı ve saha tatbikatı (Deprem) gerçekleştirilecek.


Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Adıyaman'da, 9-10-11 Ekim 2019 tarihlerinde İl afet ve acil durum müdürlüğü tarafından tatbikat yapılacağı duyuruldu.


Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan ulusal düzey ve yerel düzey hizmet gruplarının planlarının ve işlerliğinin test edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş-2019 Ulusal TAMP adı ile Adıyaman'da olmak üzere 26 ilimizde 9-10-11 Ekim 2019 tarihlerinde, il afet ve acil durum müdürlüğümüz koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir.


Tatbikat ile afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma faaliyetlerinin yürütülmesi için tüm güç ve kaynaklarının birleştirilerek tek elden yönetilmesi amaçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kahramanmaraş, Adıyaman, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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