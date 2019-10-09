Adıyaman'da ulusal TAMP deprem tatbikatı başladı

ADIYAMAN'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 26 ilde aynı anda başlatılan Ulusal Türkiye Afet Müdahale Plan (TAMP) tatbikatı başladı.

TAMP kapsamında yer alan ulusal düzey ve yerel düzey hizmet gruplarının planlarının ve işlerliğinin test edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 26 ilde aynı anda başlayan tatbikat Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan tatbikatta UMKE, AFAD, İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından depremde senaryo gereği yıkılan evde mahsur kalanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. 3 gün sürecek olan afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma faaliyetlerinin yürütülmesi için tüm güç ve kaynaklarının birleştirilerek tek elden yönetilmesi amacıyla tatbikat aralıksız sürdürülüyor.