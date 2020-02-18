Adıyaman'da "Uluslararası Nemrut Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Uluslararası Nemrut Festivali' düzenlenecek - Son Dakika

Adıyaman'da "Uluslararası Nemrut Festivali" düzenlenecek

7 saat önce

Adıyaman'da, Uluslararası Nemrut Festivali düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da

Adıyaman'da, Uluslararası Nemrut Festivali düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediye Başkanlığı ile Adıyaman Üniversitesi'nin desteğiyle düzenlenecek festival için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Temmuz veya eylül ayında yapılması düşünülen festivalle ilgili yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıda, festivalin coşkulu ve renkli geçmesi için festival tertip komitesinin kurulması ve kurumlar arası görev dağılımı görüşülerek, yol haritası belirlendi.

Vali Aykut Pekmez, buradaki konuşmasında, düzenlenecek olan festivalin adeta açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman'ın sahip olduğu turistik değerlerin tanıtımı açısından çök önemli olduğunu belirtti.

Festivalin 4-5 gün süreceğini ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Hem ulusal bazda hem uluslararası bazda ses getirebilecek sanatçıları festivale davet etmeyi planlıyoruz. Festivali de güzel bir organizasyonla icra edebilirsek inşallah 2021 yılını Nemrut Yılı ilan edilmesi ile ilgili gayret ve çalışmalarımız var. Bugün de yapacağımız festivalin renkli ve güzel bir şekilde geçmesi amacıyla siz değerli turizm sektörü temsilcilerinin de fikir ve görüşlerini almak üzere bu toplantıyı tertip ettik."

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Adıyaman'ın doğa, kültür, turizm, spor ve inanç turizmi açısından çok büyük potansiyele sahip bir kent olduğunu belirterek, "Bu kadar zengin bir potansiyele sahip bu kentte turistin niteliğini artırmak lazım. Dünyada en fazla turist çeken ülkelerin başında geliyoruz ama gelir getirici bakımda 13'üncü sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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