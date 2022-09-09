ADIYAMAN'DA UMKE GÖNÜLLERİNDEN TATBİKAT - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA UMKE GÖNÜLLERİNDEN TATBİKAT

09.09.2022 19:32

ADIYAMAN'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönülleri tarafından tatbikat yapıldı.

ADIYAMAN'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönülleri tarafından tatbikat yapıldı. Tatbikat gereği kaza yapan araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin Adıyaman'ın Alidağı mesire alanında yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı. Adıyaman ve ilçelerden tatbikata katılan 22 kişilik ekip, senaryo gereği kaza yapan araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarıldı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, eğitimde 22 kursiyerin bulunduğunu ve kursiyerleler içerisinde hekimler, uzman hekimler ve sağlık personelleri olduğunu söyleyerek, şöyle dedi

öBugün son gün olan Ulusal Medikal Kurtarma eğitimimizi bitirmiş bulunuyoruz. Bu eğitimde 22 kursiyerimiz vardı. Bu kursiyerleler ilimizin tüm ilçelerinden gelen içlerinde hekimler, uzman hekimler ve sağlık personellerimiz var. Toplamda 5 gün süren bir eğitim verilen eğitimler teorik ve sahada yapılan eğitimlerden oluşuyor. Bu kursiyerlerimizle birlikte ilimizde 164 umke gönüllümüz var. ve ilimizdeki umke istasyonları sayesinde ilimizde, ülkemizde ve yurt dışına dakikalar içerisinde çıkabilecek ekiplerimiz var. Burada tatbikata katılan tüm kursiyerlerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum.

Program sonunda tatbikata katılan 22 kursiyere başarı belgeleri verildi.

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Kaynak: DHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA UMKE GÖNÜLLERİNDEN TATBİKAT - Son Dakika

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