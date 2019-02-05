Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Umre Ödülü Kazanan Öğrenciler Törenle Uğurlandı

Adıyaman'da Umre Ödülü Kazanan Öğrenciler Törenle Uğurlandı

29 dakika önce

Adıyaman İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği "Asrın İradesine Sahabe Okumaları" yarışmasında umre ödülü kazanan 34 öğrenci, törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Adıyaman'da Umre Ödülü Kazanan Öğrenciler Törenle Uğurlandı, System.String[]
Adıyaman İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği "Asrın İradesine Sahabe Okumaları" yarışmasında umre ödülü kazanan 34 öğrenci, törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Umreye gidecek öğrenciler için Adıyaman İl Müftülüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet Gençlik Merkezi'nde "Asrın İradesine Sahabe Okumaları" yarışmasının düzenlendiğini ifade etti.

Öğrencilerin kendilerine dağıtılan kitapları okuyup yarışmaya hazırlandığını belirten Taşçı, "Yarışma neticesinde 34 öğrencimiz umre ziyareti hakkı kazandı. Biz bu yarışmayı Adıyaman Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla organize ettik. Yarışma sonucunda dereceye giren 34 gencimizi kutsal topraklara Mekke ve Medine'ye umre ibadetlerini ziyaretlerini yapmak üzere buradan uğurladık." dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise dereceye giren 34 öğrenciyi Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla umre yolculuğuna uğurladıklarını ifade ederek, "Gençlerimizin umre ziyaretinin ardından sağ salim dönmelerini arzu ediyorum. Gençlerimiz, umre ziyaretinde Türkiye başta olmak üzere Adıyaman'a dua edecekler. Kendileriyle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Umreye giden öğrencilerden Yusuf Orhan ise "Çok heyecanlıyım. Umreye gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Kılınç'ın babası Fevzi Kılınç da "Yarışmaya düzenleyen Adıyaman Belediyesi ile İl Müftülüğüne teşekkür ederim. Çocuğum oldukça başarılıydı. Düzenlenen sınavda başarı gösterdi. Umre'ye gitmeye hak kazandı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Adıyaman, Umre, Güncel
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