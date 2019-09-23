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Adıyaman'da üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

21 dakika önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri bilgilendirdi.

Adıyaman'da üniversite öğrencilerini bilgilendirdi, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileri bilgilendirdi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) kampüs alanı içerisinde stant açan polis ekipleri, öğrencilere polis her zaman yanlarında olduklarını ve çekinmeden başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Ekipler, öğrencilere ve standı ziyaret edenlere ikramda bulundu.

Standı ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının öğrencilere sahip çıkarak bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin devletin yanında olduklarını belirten Turgut, "Öğrencilerimizin aileleri merak etmesinler. Öğrencilerimiz huzurlu ve güven ortamında eğitim görecek." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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