Adıyaman'da üretilen "safranlı bal" yok satıyor - Son Dakika

Adıyaman'da arıcılık yapan Mehmet Yaşar Yiğit'in ürettiği ve kilogramı 400 liradan satılan "safranlı bal" yoğun ilgi görüyor.

Merkeze bağlı Rezip köyünde organik bal üreticisi Yiğit, tarlasına bin soğan safran ekti ve yaklaşık 100 arı kovanını safranların bulunduğu yere yerleştirdi.

Arılarını safran çiçekleriyle bir araya getiren Yiğit, bir yandan safran üretimi yaparken diğer yandan da arıların safran çiçeğindeki poleni alarak yaptığı balın hasadını gerçekleştirdi.

Bu yıl ilk kez iki şifa kaynağını bir araya getirerek 100 kilogram safranlı bal üreten Yiğit'in 400 liradan sattığı ürünler kısa sürede tükendi.

Kentte 6 yıldır sertifikalı organik bal üretimi yapan Mehmet Yaşar Yiğit, AA muhabirine, 2018 yılında safran üretimine başladığını, ektiği soğanların her birinin 3-4 soğan daha verdiğini, bunları da ekip çoğaltacağını anlattı.

Bal ile safranı buluşturmayı hedeflediğini belirten Yiğit, "100 arı kovanımı, ektiğim safranların yanına getirdim. Arılarım oradan özü alıp safranlı bal üretiyor. Ayrıca hasadını yaptığım safranı bala katarak satmaya başladım. 100 kilogram safranlı bal, 200 kilogram da süzme bal hasat ettim. Süzme balın kilogramını 150 liradan, safranlı balı ise 400 liradan satışa çıkardık. Taleplere yetişmekte zorlanıyorum. İnşallah üretimi arttırmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdüründen tebrik

Yiğit'in yaptığı üretimi yerinde gören Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, safran ile arıyı buluşturan üreticiyi tebrik etti.

Safran yetiştiriciliğinin çok zor olduğunu, bin soğanla üretime başlayan Yiğit'in bunu 5 bin soğana çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Kiyas, "Şu an çiçekler açmaya başladı ve üreticimiz hasadını yapmaya başladı. Çiftçimizin amacı arılarını da buraya getirerek ülkemizde çok yüksek ticari değeri olan safranlı balı üretip piyasaya sunmak." ifadelerini kullandı.