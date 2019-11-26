Adıyaman'da ürün bazlı gıda denetimi
6 saat önce
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ve süt ürünleri işletmeleri denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ve süt ürünleri işletmeleri denetlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı" gıda kontrolleri kapsamında Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ve süt ürünleri işletmelerine giden gıda kontrol görevlileri, ürünler ve işletmeleri denetimden geçirdi.
İşletme yetkilileri ise denetlemerden memnun olduklarını belirterek toplum sağlığı açısından bu tarz uygulamaların önemli olduğunu kaydettiler.
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