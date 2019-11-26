Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ürün bazlı gıda denetimi
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Adıyaman'da ürün bazlı gıda denetimi

6 saat önce

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ve süt ürünleri işletmeleri denetlendi.

Adıyaman'da ürün bazlı gıda denetimi, System.String[]

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ve süt ürünleri işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı" gıda kontrolleri kapsamında Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ve süt ürünleri işletmelerine giden gıda kontrol görevlileri, ürünler ve işletmeleri denetimden geçirdi.

İşletme yetkilileri ise denetlemerden memnun olduklarını belirterek toplum sağlığı açısından bu tarz uygulamaların önemli olduğunu kaydettiler.

Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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