Uygulama yapan polis ölümden döndü - Son Dakika
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Uygulama yapan polis ölümden döndü

10.04.2022 23:11

Uygulama yapan polis ölümden döndü Polis memuru durdurmak istediği aracın altında kalıyordu Adıyaman'da, asayiş ve trafik uygulaması esnasında bir aracı durdurmak isteyen polis memuru, kaçmaya çalışan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Uygulama yapan polis ölümden döndü

Polis memuru durdurmak istediği aracın altında kalıyordu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, asayiş ve trafik uygulaması esnasında bir aracı durdurmak isteyen polis memuru, kaçmaya çalışan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi önünde asayiş ve trafik uygulaması yapan polis ekipleri, kırsal bölgeden gelen bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazlarına aldırış etmeyen kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü fren yapmak yerine gaza basarak hızla kaçmaya çalıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda sürücü, kendisini durdurmak isteyen bir polisin üzerine sürerek hızla kaçtı. Otomobili durdurmak isteyen polis memuru aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis ekipleri plakasını tespit ettikleri 02 AAH 587 plakalı otomobil hakkında işlem başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Uygulama yapan polis ölümden döndü
Uygulama yapan polis ölümden döndü
Uygulama yapan polis ölümden döndü
Uygulama yapan polis ölümden döndü
Uygulama yapan polis ölümden döndü
Uygulama yapan polis ölümden döndü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uygulama yapan polis ölümden döndü - Son Dakika


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