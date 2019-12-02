Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi
7 saat önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde M.A.A. isimli şahıstan 1 paket halinde 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınmasının ardından emniyetteki ifadelerinin altından adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN
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