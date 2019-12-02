Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde M.A.A. isimli şahıstan 1 paket halinde 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 199 adet ecstasy hap ve 8 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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