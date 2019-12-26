Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele

6 saat önce

Adıyaman'da bir evde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele, System.String[]

Adıyaman'da bir evde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Akpınar köyü yakınlarında durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, "Dur ihtarına uymadı.

Takip sonucu şahsın evinde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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