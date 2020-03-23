Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.M.A. emniyete götürüldü.