Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
6 saat önce
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.M.A. emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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