Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçecik Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:11 - Kaynak: AA
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