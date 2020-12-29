Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde 4 ayda yaptıkları çalışmalarda, 15,71 gram eroin, 27 gram esrar, 371 gram sentetik uyuşturucu, 38 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 10 mermi ele geçirdi. Çalışmalarda gözaltına alınan 2 zanlı ise tutuklandı.

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