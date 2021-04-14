Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, kaput içerisinde boruya gizlenmiş halde 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü İ.A'ya ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 15 bin 3 lira trafik cezası ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 lira ve otomobilde bulunan K.G'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

Bir diğer çalışmada ise, ekipler durumunda şüphelendiği E.G.İ'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 2 parça halinde toplamda 7 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.