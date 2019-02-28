Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu ile Yakalanan 9 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Uyuşturucu ile Yakalanan 9 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Uyuşturucu ile Yakalanan 9 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine yolda yaya olarak giden grubu durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 37 gram uyuşturucu ele geçirildi. Grupta bulunan M.Y.,  Z.B.,  E.Ö., A.Y., H.Ç., M.S., İ.A., İ.Ö. ve A.K. gözaltına alındı. 

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:02 Kaynak: DHA

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