Adıyaman'da Uyuşturucu ile Yakalanan 9 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Uygulama yapan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine yolda yaya olarak giden grubu durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 37 gram uyuşturucu ele geçirildi. Grupta bulunan M.Y., Z.B., E.Ö., A.Y., H.Ç., M.S., İ.A., İ.Ö. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:02 Kaynak: DHA
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