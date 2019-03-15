Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Uyuşturucu Kullanan 5 Kişiye Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Kullanan 5 Kişiye Gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu kullandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Kullanan 5 Kişiye Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu kullandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri boş arazide uyuşturucu kullanan kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgedeki incelemesinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen A.C., H.S., D.M., K.M. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:09 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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