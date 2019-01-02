Adıyaman'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
23 dakika önce
Adıyaman'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirildi.
Adıyaman
'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen otomobil Kahta- Siverek
Karayolu üzerinde takibe alınarak, Narince Jandarma Karakolunda durduruldu.
Otomobilde uzman ekipler ve Balım isimli narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada zulalanmış şekilde 1 kilo 630 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.K. adli işlem yapılmak üzerine gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında, yılmadan ve yorulmadan terör ve uyuşturucu ile etkin mücadeleye halkın da desteği ile kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:00 Kaynak: İHA
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Kabe İçin Tesettüre Giren Ünlü Sunucu, Takipçilerini Mest Etti!
Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı