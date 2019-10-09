Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları

36 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 1 kilo 528 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 1 kilo 528 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, toprağa gömülü sentetik uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, kent merkezinde bulunan bir arazide yaptığı aramada, toprağa gömülü halde 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik de operasyon gerçekleştiren ekipler, bir evde yaptıkları aramada 28 gram uyuşturucu ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alına şüpheli C.D, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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