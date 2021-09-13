Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası olan bir hükümlü ile uyuşturucu satışı yapan dört şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda operasyonlar düzenledi.

Ekipler, N.E'nin adresinde düzenlediği operasyonda, 17 parça halinde 92,08 gram sentetik uyuşturucu, 52 uyuşturucu hap, 420 cinsel içerikli jel ve 710 cinsel içerikli hap ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 420 cinsel içerikli jel ve 710 cinsel içerikli hap Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer operasyonda ise ekipler kent merkezinde durumundan şüphelendiği İ.B'yi durdurdu. Şüphelinin Genel Bilgi Tespitinde (GBT), uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezasının olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli cezaevine teslim edildi.