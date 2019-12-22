Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kesmetepe Beldesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bahçede toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp sorgulamak üzere karakola götürdü.