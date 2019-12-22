Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kesmetepe Beldesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bahçede toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp sorgulamak üzere karakola götürdü.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

Jandarma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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